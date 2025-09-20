O Fulham conseguiu este sábado o segundo triunfo consecutivo na Premier League. A equipa orientada por Marco Silva venceu (3-1) em casa o Brentford. Do lado dos «bees», o português Fábio carvalho não saltou do banco.

Até foi a equipa forasteira quem inaugurou o marcador. Mikkel Damsgaard fez o primeiro da partida aos 20 minutos. A resposta do Fulham não foi imediata, mas surgiu ainda antes do intervalo.

Primeiro por Alex Iwobi (38m) e depois por Harry Wilson (40m), a equipa do treinador portugues operou a reviravolta no marcador. As equipas foram, portanto, com a formação da casa a vencer por 2-1.

O segundo tempo começou de feição para a equipa de Marco Silva. Logo aos cinco minutos da segunda metade, Ethan Pinnock, defesa do Brentford, marcou na própria baliza, dilatando a vantagem do Fulham para dois golos.

Rodrigo Muniz, avançado brasileiro, ainda fez o 4-1, mas o golo foi anulado por falta na jogada. Assim, o resultado não sofreu mais alterações, com a vitória (3-1) a sorrir para o Fulham.

Com este resultado, o emblema do técnico português ascende provisoriamente ao sétimo lugar, com oito pontos conquistados. O Brentford é 16.º, com quatro pontos.