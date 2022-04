O Nottingham Forest, com o português Tobias Figueiredo a titular, perdeu ao início da tarde desta sexta-feira por 1-0 na deslocação ao Luton Town e abriu ainda mais as portas da Premier League ao Fulham dos portugueses Marco Silva, Fábio Carvalho e Ivan Cavaleiro, que garante a promoção se vencer esta noite o Derby County, na 42.ª jornada do Championship.

Um golo de Kal Naismith, de penálti, aos 37 minutos, deu os três pontos ao Luton e favoreceu o Fulham, que só garante a subida nesta jornada em caso de vitória sobre o Derby e se o Nottingham fosse derrotado. Só falta mesmo aos cottagers fazerem a sua parte, a partir das 20 horas.

Vencendo, o Fulham, que tem 83 pontos, faz 86 e, lembrando que só os primeiros dois sobem de forma direta, a equipa de Marco Silva já garantiria assim, matematicamente, ou o primeiro, ou o segundo posto. Importa referir que o atual segundo classificado, o Bournemouth, ainda pode fazer um máximo de 92 pontos e é o principal adversário do Fulham na luta pelo título. O Huddersfield, terceiro com 69 pontos, já só pode fazer um máximo de 84 pontos (faltam-lhe cinco jogos). O Luton, quarto com 68, já só pode chegar aos 80 pontos (restam-lhe quatro encontros) e o Nottingham, quinto, já só pode somar 85 (tem seis jogos por disputar).