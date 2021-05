A Premier League anunciou este sábado que o golo que Edinson Cavani marcou no empate que o Manchester United concedeu, em casa, diante do Fulham (1-1), foi o melhor golo do mês de maio.

Um golo em que o internacional uruguaio arranca disparado do meio-campo, depois de um passe longo de David de Gea, para depois bater Alphonse Aréola com um chapéu a quase quarenta metros de distância.

Ora veja: