O futebolista argentino Rogelio Funes Mori, que já representou o Benfica, defendeu-se esta sexta-feira de acusações que deram conta, nos últimos dias, de que jogou infetado com covid-19 pelo Monterrey, ante o América, a 16 de janeiro, um sábado [hora local, já madrugada de 17 em Portugal], para o torneio Clausura do México.

«Estou aqui sentado para que me expliquem com que provas me acusaram de ter jogado com covid contra o América. É um tema complicado que eu vou explicar: contra o América senti-me bem, treinei toda a semana normal, joguei os 90 minutos, não apresentei sintomas», começou por dizer, em videoconferência, citado pela imprensa mexicana.

«Depois, no domingo levante-me e senti que perdi um pouco o paladar, o olfato e comuniquei com o médico, que me disse para me apresentar para um teste rápido e um PCR. Esperei o resultado rápido, que foi positivo e, obviamente, fui para casa e isolei-me», explicou.

Depois disso, Funes Mori visou versões jornalísticas que, segundo o próprio, deram conta de que não apareceu para treinar no domingo, dia após o jogo.

«Estavam mal informados, era melhor não noticiarem, tocaram num assunto delicado. A covid tocou a muita gente. Sinto que ultrapassaram um limite, a linha. Desrespeitaram-me. Encerro aqui o assunto. O que foi dito incomodou-me, estou chateado e por isso vim aqui sem desrespeitar ninguém», expôs.