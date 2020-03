A liga de futebol australiano foi suspensa até 31 de maio, devido à covid-19, anunciou a organização da prova no sábado, na sequência do apelo do governo devido à pandemia.

Esta é a primeira grande prova desportiva interrompida no país, antecipando-se ao râguebi e ao futebol.

Na base da decisão dos organizadores está a recomendação governamental para que sejam evitadas viagens não essenciais e o fecho de fronteiras em alguns estados.

O futebol australiano é, a par do râguebi, um dos desportos mais populares do país.