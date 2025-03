Após ter superado um tumor maligno, a guarda-redes alemã Maria Grohs marcou o regresso à baliza da equipa principal do Bayern de Munique, mais de quatro meses depois, com um penálti defendido no jogo com o Lyon, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol.

O momento aconteceu perto do intervalo, com a guardiã da equipa bávara a travar o remate de Lindsey Heaps. Ainda assim, o Bayern não conseguiu evitar a derrota com o rival gaulês por 2-0, no FC Bayern Campus. Tabitha Chawinga e Daelle Melchie Dumornay marcaram pelo Olympique.

Maria Grohs, que tinha disputado o último jogo pela equipa principal do Bayern em novembro do ano passado, diante do Valerenga, também para Champions, viu ser-lhe diagnosticado um tumor maligno poucos dias depois, que a obrigou a interromper a carreira.

O clube alemão renovou-lhe o contrato até 2026 e Grohs acabaria por regressar aos treinos em janeiro deste ano, depois de ultrapassado o delicado problema de saúde. Antes de voltar à equipa principal, a jogadora, de 23 anos, disputou duas partidas pela formação secundária bávara, no mês passado.

Ainda esta terça-feira, o Real Madrid venceu o Arsenal (2-0), também para os quartos de final da Champions feminina. Linda Caicedo e Athenea del Castillo apontaram os golos das Merengues.

Os jogos da segunda mão estão agendados para o dia 26 de março.