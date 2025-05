As Federações de Futebol de Inglaterra e Escócia anunciaram esta quinta-feira que as mulheres transgénero não podem participar em competições femininas de futebol. A decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido entra em vigor a partir da próxima época.

«Entendemos que isto será difícil para as pessoas que querem simplesmente praticar o desporto que gostam, no género com o qual se identificam», refere a Federação Inglesa em comunicado, garantindo que vai contactar todas as mulheres transgénero federadas para «explicar as mudanças»-

No que toca à Federação da Escócia, esta vai «fornecer orientações sobre a forma como atualizará os regulamentos e as oportunidades de participação adequadas às mulheres transgénero, antes da entrada em vigor, no início da próxima época».

A decisão dos cinco juízes do Supremo Tribunal do Reino Unido foi unânime: «os termos mulher e sexo referem-se a uma mulher biológica e a um sexo biológico», pode ler-se.