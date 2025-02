Depois do empate com a Inglaterra (1-1), no arranque do Grupo A3 da Liga das Nações feminina, Portugal terá pela frente, na quarta-feira, uma Bélgica «muito competitiva e motivada, carregada de bons valores individuais e jogadoras experientes no contexto internacional», antevê o selecionador português, Francisco Neto.

A mudança no comando técnico das belgas, com a entrada da islandesa Elisabet Gunnarsdóttir, cria maiores dúvidas na preparação do encontro, com as atletas lusas terem de ser perspicazes para contrariar a estratégia adversária.

«Será uma abordagem um bocadinho diferente [em relação à Inglaterra]. Temos de estar muito concentrados no momento da perda. Acho que será um jogo mais equilibrado. A Bélgica vai querer ter mais bola», acredita Francisco Neto.

Já Dolores Silva espera «um jogo difícil», que só uma equipa «a jogar à Portugal» poderá superar. «Estamos aqui por mérito. Queremos conquistar e continuar a crescer, mas com pés assentes na terra», sublinhou a centrocampista.

Entretanto, Ana Capeta foi dispensada dos trabalhos da seleção, devido a lesão, tal como aconteceu com Kika Nazareth na véspera.

Bélgica e Portugal defrontam-se esta quarta-feira (19:15), no Estádio Den Dreef, em Lovaina. No mesmo dia, Inglaterra e Espanha, as restantes seleções que compõem o Grupo A3 da Liga das Nações, defrontam-se em Wembley (20:00).