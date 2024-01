O Manchester City informou, esta quinta-feira, a submissão de um projeto para a construção de um novo centro de treinos, na City Football Academy, para uso exclusivo do futebol feminino.

Na proposta apresentada, a construção terá um custo de 11,6 milhões de euros (10 milhões de libras) e tem como objetivo ser inaugurado em 2025. O local do novo projeto será a algumas centenas de metros do Joie Stadium, estádio feminino do Manchester City, com capacidade de 7 mil lugares.

Segundo escreveu o clube, no site oficial, o novo centro de treinos terá uma área de hidroterapia, uma academia de alto rendimento e um espaço analítico, com o intuito de melhorar o desenvolvimento das atletas e espelhar o alto rendimento da equipa masculina.

Manchester City Women have submitted a planning application to Manchester City Council for the development of a purpose-built training facility at our training centre, City Football Academy. — Manchester City (@ManCity) January 11, 2024

«Ao construir uma instalação nova e de última geração, forneceremos às nossas jogadoras um ambiente personalizado e líder do setor, para que treinem e recuperem juntas. Acreditamos que isso irá melhorar ainda mais o bem-estar das jogadoras e ajudará a atrair ainda mais mais talentos para o Manchester City e para a próxima geração de aspirantes a futebolistas», referiu Charlotte O’Neill, diretora geral do Manchester City Women.

A capitã Steph Houghton, que está no clube desde 2014 acrescentou: «Enquanto procuramos dar o próximo passo na nossa jornada de desenvolvimento do futebol feminino, é certo que agora temos de desenvolver a nossa própria casa, construída especificamente para nós, no coração da City Football Academy.»