O senegalês Idrissa Gueye, do Everton, tornou-se no quarto futebolista a ser expulso na Liga inglesa de futebol por agredir um colega de equipa, algo que já não acontecia desde 2008.

Em Old Trafford, frente ao Manchester United, Gueye, de 36 anos, viu o vermelho direto aos 13 minutos por ter dado uma estalada na cara de Michael Keane, seu colega de equipa e central da formação de Liverpool.

Mesmo reduzido a 10 unidades, o Everton acabaria por vencer a partida, com 1-0, frente à formação de Ruben Amorim, mas tal episódio insólito não é novo na Liga inglesa, tendo acontecido algo semelhante em 2008.

Na altura, foi o jamaicano Ricardo Fuller, no Stoke City, depois da sua equipa ter sofrido um golo frente ao West Ham, que também recorreu ao estalo para demonstrar a sua insatisfação com Andy Griffin.

De acordo com as leis da arbitragem, o árbitro está obrigado a mostrar o cartão vermelho a um jogador que tenha tido um comportamento violento com um adversário ou com um colega de equipa.

Por esse motivo, em 2005, o Newcastle ficou reduzido subitamente a nove jogadores quando, numa partida com o Aston Villa, Lee Bowyer e Kieron Dyer começaram aos murros e pontapés, com camisolas rasgadas e algum sangue à mistura.

Este tipo de situação não é, no entanto, um exclusivo da Premier League. Em janeiro deste ano, num encontro do Kayserispor, o camaronês Stephane Bahoken não gostou da forma como Miguel Cardoso marcou um livre, acabando primeiro por tentar dar um cabeçada no médio luso e depois recorrendo ao estalo. Acabou expulso aos 23 minutos.

Ainda na Turquia, Marcão (ex-Rio Ave e Desp. Chaves) foi expulso após ter agredido Kerem Aktürkoglu (ex-Benfica) num jogo com o Giresunspor, em 2021, quando ambos representavam o Galatasaray.

No mesmo ano, Aaron McCarey, guarda-redes do Glentoran, viu o cartão vermelho após ter agredido um companheiro de equipa num jogo com o Corelaine, da Liga norte-irlandesa.

Em 2018, Pierre-Yves Polomat e Michael Barreto, então jogadores do Auxerre, envolveram-se em cenas de pancadaria em pleno relvado e foram expulsos durante o jogo com o Quevilly Rouen, da II Liga francesa.

Por fim, no Brasil, em 2009, ainda bem longe da era Abel Ferreira, o Palmeiras perdeu dois jogadores por vermelho durante o intervalo, quando o defesa Mauricio, que mais tarde viria a representar o Sporting, e Obina se envolveram com murros e pontapés a caminho do balneário.