Alemanha: Dortmund cumpre e lidera, à condição, a par do Colónia
Tiago Tomás foi utilizado na derrota do Estugarda frente ao Friburgo. Bayern Munique joga às 17h30
O Borussia Dortmund venceu na terceira jornada da Bundesliga e apanhou o Colónia, que empatou 3-3 com o Wolfsburgo, no topo da tabela classificativa, ficando ambos à espera do que faz, ainda este sábado, o Bayern Munique.
Em Heidenheim, o Borussia Dortmund alcançou o segundo triunfo consecutivo no campeonato num jogo irremediavelmente marcado pela expulsão de Budu Zivzivadze, jogador da equipa da casa, por uma entrada duríssima sobre Nmecha (21m). Até ao intervalo, Guirassy e Max Beier marcaram pelo Borussia, resolvendo a questão atempadamente.
O Dortmund venceu por 2-0 e assume, de forma provisória, a liderança da Bundesliga com sete pontos, a par do Colónia, que este sábado empatou com o Wolfsburgo (3-3) num encontro que teve uma ponta final de loucos.
O ex-Benfica, Luca Waldschmidt, deu vantagem ao Colónia numa fase prematura da partida (5m), mas o Wolfsburgo operou a reviravolta por intermédio de Amoura (42m) e Lovro Majer (65m).
Perto do fim, e depois de ter visto um golo ser-lhe anulado na segunda parte, a equipa visitante repôs a igualdade por Johannesson, mas, ao minuto 90+9, um livre direto batido de forma sublime por Max Arnold devolveu a vantagem aos Lobos. Porém, aos 90+14 minutos, Kaminski fez o 3-3 final, que prolonga a invencibilidade do Colónia no campeonato.
Com um golo apontado por Johan Bakayoko, perto do intervalo, o Leipzig, que estreou o ex-Sporting, Conrad Harder, ganhou no estádio do Mainz (1-0), enquanto o Estugarda permitiu a reviravolta no reduto do Friburgo, onde perdeu por 3-1.
Um golo de calcanhar de Demirovic, ao minuto 20, adiantou a equipa onde atua o português Tiago Tomás (entrou a meio da segunda parte), mas o Friburgo, que ainda não tinha pontuado no campeonato, deu a volta ao marcador nos derradeiros 10 minutos do tempo regulamentar, pelos recém-entrados Matanovic, que bisou, e Scherhant. Na compensação, Manzambi foi expulso no Friburgo.
Sem Diogo Leite, o Union Berlim perdeu diante do Hoffenheim por 4-2. Asslani bisou, enquanto Kramaric e Lemperle marcaram de penálti, o último “à Panenka”, pelo Hoffenheim, tendo Ansah e Rothe, que acabaria expulso aos 82 minutos, reduzido pela equipa da capital germânica.
Ainda esta tarde, o Bayern Munique recebe o Hamburgo (17h30). Em caso de triunfo, os bávaros, que venceram nas primeiras duas jornadas da prova, recuperam a liderança isolada da Bundesliga.