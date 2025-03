Os rumores que dão conta do interesse do Real Madrid em tirar Bruno Fernandes de Old Trafford, na próxima época, não tiram o sono ao treinador do Manchester United, Ruben Amorim, que já esclareceu a situação com o seu capitão: «Ele não vai a lado nenhum, já lhe disse».

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta terça-feira com o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, a contar para a 30.ª jornada da Liga inglesa, Amorim procurou colocar um ponto final na especulação em torno do futuro do médio internacional português, uma das figuras principais de um United em profunda transformação.

Esta temporada, Bruno Fernandes teve participação direta em 31 golos dos Red Devils, marcando 16 e assistindo para outros 15. É o único jogador do United na casa das dezenas em cada uma destas estatísticas, em 2024/2025.

«Queremos tornar a vencer a Premier League e, por isso, pretendemos que os melhores jogadores continuem connosco. Ele tem 30 anos, mas faz 55 jogos por época e entre golos e assistências participa em 30, pelo menos. Para além disso, ele é um fã do Manchester United», explicou Ruben Amorim, que acredita que o clube inglês tem «a situação controlada».

«Sinto-o feliz aqui, porque compreende o que queremos construir. Frustração em campo? É um sinal do quanto ele quer triunfar. É o tipo de jogador que pretendemos ter na equipa», reforçou o treinador português.

Aos 30 anos, o médio ofensivo tem mais dois anos de contrato com o Manchester United, aonde chegou em 2019, proveniente do Sporting, a troco de 65 milhões de euros.

De acordo com a imprensa britânica, o Real Madrid admite superar a barreira dos 100 milhões de euros para poder contar com o Bruno Fernandes na próxima temporada.