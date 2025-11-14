A primeira expulsão de Cristiano Ronaldo em jogos da Seleção nacional, à 226.ª aparição na equipa das Quinas, teve, como seria de esperar, uma forte repercussão mediática na imprensa internacional.

Os media britânicos foram especialmente severos na forma como descreveram o momento em que Ronaldo viu o cartão vermelho pela agressão a Dara O’Shea, ao minuto 61 do duelo frente à República da Irlanda, disputado em Dublin, que Portugal perdeu por 2-0.

«Mundial de dor», escreve o The Sun, que antecipa uma «suspensão prolongada» para o avançado português pela cotovelada aplicada ao defesa irlandês. A Sky Sports segue a mesma linha de raciocínio, ao escrever que o «vermelho pode resultar numa suspensão de Ronaldo no Mundial».

Já a BBC destaca a frase «talvez tenha entrado na cabeça do Ronaldo», proferida pelo selecionador da República da Irlanda, o islandês Heimir Hallgrímsson, após o encontro da passada quinta-feira.

Em Espanha, a Marca vê em tudo isto uma «confusão Mundial para Cristiano», e o AS prefere destacar o «papelão» do jogador português no momento em que viu o cartão vermelho, quando gesticulou na direção do adversário que agrediu, acenou para as bancadas e interpelou o selecionador da República da Irlanda à entrada para o balneário.

A italiana Gazzetta dello Sport define o momento como «a loucura de Ronaldo» e, em França, a RMC Sport fala em «grande ansiedade para Portugal» pela possibilidade de CR7 falhar o arranque do Mundial às custas da expulsão em Dublin.