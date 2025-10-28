Kevin De Bruyne, jogador do Nápoles, vai parar durante um período que pode atingir os quatro meses, na sequência da operação a que vai ser submetido, na quarta-feira, em Antuérpia, ao bíceps femoral da coxa direita.

«A operação de [Kevin] De Bruyne está marcada para amanhã [quarta-feira]. Saberemos mais depois da intervenção. Infelizmente, sabemos que ficará afastado entre três e quatro meses. É dececionante porque ele tinha-se adaptado muito bem ao nosso plano e estava a fazer uma grande diferença, também pela sua experiência», explicou o coordenador desportivo do Nápoles, Gabriele Oriali.

Desta forma, o internacional belga vai falhar o que resta disputar aos napolitanos na fase regular da Liga dos Campeões, que no dia 10 de dezembro visitam o Estádio da Luz para defrontar o Benfica.

A lesão de De Bruyne foi contraída na conversão de um penálti frente ao Inter Milão, no passado sábado, num jogo referente à oitava jornada da Serie A italiana que o Nápoles venceu por 3-1.

O internacional belga de 34 anos, recorde-se, já se tinha lesionado na mesma zona do corpo em 2023, quando representava o Manchester City. Nessa ocasião, também parou por quatro meses.