O Inter Miami, adversário do FC Porto no Mundial de Clubes, assegurou o empréstimo, até ao final de 2025, do internacional equatoriano, Allen Obando, oriundo do Barcelona SC. O acordo contempla uma opção de compra para os norte-americanos.

«Estou entusiasmado por ter a oportunidade de prosseguir a minha carreira num clube como o Inter Miami. Vou trabalhar para continuar a evoluir e ajudar os meus colegas e o clube a atingirem os seus objetivos», referiu o avançado, de 18 anos.

Formando no emblema de Guayaquil, Obando apontou três golos, em 15 jogos, pelo Barcelona SC, em 2024, ano em que se estreou pela seleção principal do Equador.

Pela contratação de Allen Obando, o Inter Miami vai ainda pagar um total de 150 mil dólares (138,5 mil euros), até 2026, aos Vancouver Whitecaps FC, pelos direitos de descoberta, que garantiam à equipa canadiana a prioridade em negociar a contratação do atleta.