O antigo avançado do Sporting, Bas Dost, confirmou que decidiu colocar um ponto final na carreira praticamente dois anos depois de ter colapsado em campo durante um jogo entre o NEC, o último clube que representou, e o AZ Alkmaar, referente à Liga dos Países Baixos.

O internacional neerlandês sofreu uma paragem cardíaca nos minutos finais do encontro, que acabaria revertida com a intervenção das equipas médicas dos dois clubes. Esta semana, Bas Dost visitou mesmo o estádio do AZ para agradecer às pessoas que salvaram a sua vida.

Recuperado do susto, o avançado ainda tentou regressar aos relvados, mas uma inflamação do músculo cardíaco e a deteção de um problema durante um treino levaram-no a abandonar a ideia.

«Nesse momento pensei “não quero isto para a minha vida”. Ninguém deve brincar com a sua vida. Refleti sobre o assunto durante duas semanas e tomei esta decisão. Tive uma grande carreira e estou orgulhoso pelo que consegui alcançar», revelou Bas Dost, em entrevista ao jornal neerlandês Algemeen Dagblad.

Internacional pelos Países Baixos por 18 vezes, o ex-avançado, hoje com 36 anos, viveu três temporadas produtivas no Sporting, entre 2016 e 2019, período em que marcou 93 golos, em 127 jogos.

Formado no Emmen, representou ainda o Heracles, o Heerenveen, o Wolfsburgo, o Eintracht Frankfurt, o Club Brugge e o Utrecht, antes de ter terminado a carreira no NEC.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?