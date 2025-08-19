Brasil já não vai vestir de vermelho em defesa das «cores da bandeira»
Equipamento já estava em produção, que foi travada por decisão da CBF
Equipamento já estava em produção, que foi travada por decisão da CBF
Afinal, a Seleção brasileira já não vai vestir de encarnado no próximo Mundial. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, referiu, esta terça-feira, que resolveu abandonar a ideia, garantindo que tal não se deveu a «razões políticas».
O dirigente confirmou que o equipamento «estava mesmo em produção», que foi travada após uma «reunião urgente» com a empresa que iria fabricar. «Ela entendeu o motivo e começou, de seguida, a produção da nova camisola. Posso dizer que está muito bonita», acrescentou.
«Foi um assunto delicado. Muita gente levou-o para o lado político, mas eu levei-o para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm de ser seguidas. Fui contra a camisola vermelha, não por questões políticas. Eu, particularmente, não gostei», explicou Samir Xaud, eleito presidente da CBF em maio deste ano.
A decisão de disputar o Mundial de 2026 com uma camisola em tons encarnados e negros - algo nunca visto na história da Seleção brasileira, que nunca saiu dos tons amarelo, azul ou branco - foi tomada ainda pela anterior Direção da CBF, então liderada por Ednaldo Rodrigues.
A camisola iria ter, estampado, um logotipo alusivo à lenda do basquetebol Michael Jordan e tinha lançamento previsto para março do próximo ano, o que já não virá a suceder.