Depois das polémicas, os golos. Neymar fez as pazes com os adeptos do Santos ao bisar no regresso aos triunfos do Peixe no Brasileirão, três jornadas depois. A “vítima” foi o Juventude, que vendeu cara a derrota, ainda assim.

Notícia, nas últimas semanas, pelos bate-bocas com adeptos, Neymar voltou a desempenhar o papel principal num jogo do Santos, desta vez pelos motivos certos.

O internacional brasileiro bisou na vitória, por 3-1, frente ao Juventude, na partida que encerrou a 18.ª jornada da Série A. O último golo foi apontado de penálti.

Pelo meio, Álvaro Barreal marcou o restante tento do Santos e Wilker Ángel reduziu pela equipa de Caxias do Sul, na sequência de um canto.

Outra das figuras do encontro foi o guarda-redes do Peixe, Gabriel Brazão, autor de duas importantes, e vistosas, defesas quando o resultado ainda registava um nulo.

No Santos, Tiquinho Soares (ex-FC Porto, Vitória e Nacional) e Benjamín Rollheiser (ex-Benfica) foram titulares. O argentino fez mesmo uma assistência para golo.

O triunfo permite ao clube de São Paulo subir ao 15.º lugar do Brasileirão, com 18 pontos. O Juventude mantém-se no penúltimo posto, com apenas 11.

