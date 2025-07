O Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim, goleou o Grémio (4-1), na 13.ª jornada do Brasileirão, e igualou, à condição, o Flamengo na liderança do campeonato.

No regresso da competição, após o Mundial de Clubes, a Raposa não deu qualquer hipótese ao Grémio, num jogo em que Kaio Jorge completou um hat-trick e saltou para a liderança dos melhores marcadores da Série A brasileira, com 11 golos.

O ex-Sporting e Desp. Chaves, Matheus Pereira, foi outra das figuras da partida, ao assistir para dois dos golos do Cruzeiro, que viu Lucas Villalba completar o marcador. Pela equipa de Porto Alegre reduziu André Henrique.

O triunfo permite ao Cruzeiro apanhar o Flamengo, que venceu o São Paulo no sábado, no topo da tabela classificativa, somando ambos 27 pontos. No entanto, a Raposa tem mais um jogo disputado do que o Mengão.

A um ponto de distância desta dupla segue o Bragantino, que triunfou na casa do Corinthians (2-1) graças a um golo de Thiago Borbas, ao minuto 90+7.

O Timão fez por merecer outro resultado, mas a barra e, sobretudo, um inspirado Lucão na baliza do Bragantino não o permitiram. Antes do momento decisivo, Eduardo Sacha, de penálti, marcou para os forasteiros (31m) e Cacá apontou o golo do Corinthians (52m).

No restante encontro da 13.ª jornada do Brasileirão, disputado na última madrugada, o Ceará venceu na casa do Fortaleza, por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por António Galeano, aos 57 minutos.