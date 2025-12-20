A Taça das Nações Africanas (CAN) vai passar a ser disputada de quatro em quatro anos a partir de 2028, para «harmonizar» o calendário do futebol mundial, anunciou o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe.

A notícia chega na véspera do arranque da 35.ª edição da CAN, competição que atualmente se realiza de dois em dois anos.

De acordo com o líder da CAF, a alteração insere-se num plano de reestruturação do futebol no continente africano para que o calendário mundial «seja harmonizado».

«Em 2027, estaremos na Tanzânia, Quénia e Uganda [os três países organizadores] e a CAN seguinte terá lugar em 2028», acrescentou, em conferência de imprensa na cidade marroquina de Rabat, onde, no domingo, começa a 35.ª edição da prova.

Será ainda criada uma nova competição anual, baseada no modelo da Liga das Nações da UEFA e que será disputada todos os anos a partir de 2029.

A CAN acontece de dois em dois anos desde a sua primeira edição, em 1957, mas nos últimos anos a sua integração no calendário tem levantado várias questões, com os principais clubes europeus a queixarem-se por terem de dispensar jogadores a meio da época.

A edição de 2025, por exemplo, será a primeira a disputar-se entre os meses de dezembro e janeiro, medida que visa mitigar o impacto da prova no calendário europeu de competições.