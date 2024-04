Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, concedeu uma entrevista à revista croata «Nacional», onde abordou a sua relação com Luis Rubiales, antigo presidente da federação espanhol. O líder do organismo que rege o futebol europeu negou os rumores de que tenha ajudado Rubiales. Ceferin assegura, sim, que foi o antigo presidente da RFEF a solicitar o seu contributo, mas que lhe negou a assistência monetária.

«Ele (Rubiales) mandou-me mensagens: As minhas três filhas não têm nada, não têm isto, não têm aquilo, podes ajudar-me? A certa altura perguntei-lhe: Como posso ajudar-te? Rejeitei tudo o que ele me pediu porque as suas ideias eram absurdas. É claro que não pude ajudá-lo, mas atendi o telefonema dele. É difícil, sabe? Ele era vice-presidente, até há pouco tempo sentava-se com toda a gente na mesma mesa e agora ninguém quer nem olhar para ele. Se o que o acusam for verdade, é realmente um desastre.», afirmou.

De recordar que Luis Rubiales foi detido quando regressou a Espanha no dia 3 de abril, no âmbito de um alegado caso de corrupção. O antigo presidente da federação espanhol esteve ainda no centro da polémica com Jenni Hermoso, a quem deu um beijo não consentido, após a final do Mundial de futebol feminino, em agosto do ano passado.