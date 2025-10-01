Champions 2 da Ásia: Nandinho leva a melhor sobre Sá Pinto no Irão
Al Muharraq bateu o Esteghlal por 1-0. Al Wasl, de Luís Castro, também venceu, mas na Jordânia
Num duelo entre dois treinadores portugueses, o Al Muharraq, de Nandinho, venceu, no Irão, o Esteghlal [1-0], de Ricardo Sá Pinto, para a Champions 2 da Ásia, na qual o Al Wasl, de Luís Castro, triunfou na Jordânia frente ao Al Wehdat [2-1].
Em Teerão, um golo de Juninho Piauiense, aos 60 minutos, bastou ao Al Muharraq, do Bahrein, para garantir o triunfo, o segundo no Grupo A da fase inicial da segunda competição de clubes mais importante do continente asiático.
A equipa orientada por Nandinho partilha a liderança da poule com o Al Wasl, orientado por Luís Castro, que venceu por 2-1 o Al Wehdat. Com Pedro Malheiro e Serginho no onze inicial, o emblema dos Emirados Árabes Unidos garantiu o triunfo com os golos de Fábio Lima [38m] e Saldanha [63m]. Na compensação, Ajayi reduziu para os jordanos.
Ainda nesta quarta-feira, o Lion City, de Singapura, viu Anderson Lopes completar um póquer na vitória por 4-2 frente ao Selangor. Os portugueses Diogo Costa e Rui Pires foram titulares na equipa singapurense, que partilha a liderança do Grupo G com o Persib, somando ambos quatro pontos, em dois jogos.