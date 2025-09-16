João Carlos Teixeira arrancou a Liga dos Campeões asiática de futebol a marcar, mas não conseguiu evitar a derrota dos chineses do Shanghai Shenhua, na Coreia do Sul, frente ao Gangwon por 2-1.

O golo do médio português, de 32 anos, surgiu a abrir a segunda parte e adiantou a sua equipa no marcador, mas os sul-coreanos deram a volta entre os minutos 54 e 63, por intermédio de Hong Chul e Goo Bom-Cheul.

O Gangwon lidera o Grupo Este da fase liga da Champions asiática, a par dos japoneses do Hiroshima, que derrotaram os australianos do Melbourne City por 2-0, e dos tailandeses do Buriram, que venceram os malaios do Johor por 2-1.

Ainda nesta terça-feira, Seoul e Machida empataram a uma bola, no Japão.