Champions asiática: João Teixeira marca na derrota do Shanghai Shenhua
Médio português deu vantagem ao clube chinês, mas o Gangwon deu a volta em poucos minutos
João Carlos Teixeira arrancou a Liga dos Campeões asiática de futebol a marcar, mas não conseguiu evitar a derrota dos chineses do Shanghai Shenhua, na Coreia do Sul, frente ao Gangwon por 2-1.
O golo do médio português, de 32 anos, surgiu a abrir a segunda parte e adiantou a sua equipa no marcador, mas os sul-coreanos deram a volta entre os minutos 54 e 63, por intermédio de Hong Chul e Goo Bom-Cheul.
O Gangwon lidera o Grupo Este da fase liga da Champions asiática, a par dos japoneses do Hiroshima, que derrotaram os australianos do Melbourne City por 2-0, e dos tailandeses do Buriram, que venceram os malaios do Johor por 2-1.
Ainda nesta terça-feira, Seoul e Machida empataram a uma bola, no Japão.
