É assim, Benfica: Nápoles vence Qarabag com boa segunda parte
McTominay e um autogolo de Jankovic construíram o resultado
Pode soar estranho, mas ao vencer o Qarabag (2-0) no Estádio Diego Armando Maradona, o Nápoles apanhou a equipa azeri na fase liga da Champions.
Depois de uma primeira parte pouco interessante, o campeão italiano subiu o nível após o intervalo, a tempo de construir um triunfo que fez por merecer.
O incontornável McTominay apontou o 1-0 aos 65 minutos, na sequência de um canto, e Jankovic fez autogolo num lance infeliz, sete minutos depois. Antes, aos 57 minutos, Kochalski, guarda-redes da equipa azeri, voou para defender um penálti batido por Hojlund.
O Nápoles, que não vencia há duas jornadas na Champions, iguala na tabela o Qarabag, que somou o terceiro jogo seguido sem ganhar na prova. As duas equipas têm sete pontos, ao cabo de cinco jornadas.