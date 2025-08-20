Com o português Jorginho no onze inicial, o Kairat Almaty arrancou uma igualdade, na Escócia, frente ao Celtic [0-0], na primeira mão do play-off de apuramento para a fase liga da Champions.

Pelos cazaques, que viram o seu guarda-redes, Aleksandr Zarutskiy, sair lesionado aos 75 minutos, Edmilson (ex-Marco e Vilaverdense) quase marcou do meio-campo. Na equipa de Glasgow, Paulo Bernardo não saiu do banco.

Com um pé e meio na fase regular da Liga dos Campeões está o Bodo/Glimt, que goleou o Sturm Graz por 5-0, na Noruega.

Aos 25 minutos, a vantagem dos nórdicos era já de três golos, marcaram Hogh, Bjortuft e Saltnes, com Hauge a assistir para dois deles. Mesmo com duas substituições forçadas pelo meio, devido a lesão, o Bodo/Glimt ampliou a vantagem na segunda parte, por Evjen e um autogolo de William Boving.

Já o Basileia-Copenhaga terminou empatado a uma bola. Os golos surgiram na primeira parte, por Shaquiri, de penálti, para os suíços, e pelo ex-Gil Vicente, Gabriel Pereira, pelos dinamarqueses. O Basileia terminou a partida reduzido a dez, pela expulsão de Adjetey, aos 82 minutos. Pouco depois, Cornelius, avançado do Copenhaga, viu um golo ser-lhe anulado, por fora de jogo.

Os jogos da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões realizam-se daqui a uma semana.