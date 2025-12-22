Champions da Ásia: Cancelo e Rúben Neves em nova vitória do Al Hilal
Sauditas vencem na casa do Al Sharjah, que tem como treinador o português José Morais
Já apurado para a fase a eliminar da Liga dos Campeões asiática, o Al Hilal, com João Cancelo e Rúben Neves a tempo inteiro, deu seguimento à campanha vitoriosa no Grupo Oeste da fase regular com um triunfo, por 1-0, na casa do Al Sharjah, orientado pelo português José Morais.
O único golo do jogo foi apontado por Malcolm, aos 81 minutos, assistido pelo ex-Benfica, Darwin Núñez. Antes, aos 32 minutos, a equipa da casa viu um golo ser anulado a Igor Coronado, por fora de jogo.
Com seis vitórias em igual número de jornadas disputadas, o Al Hilal lidera, isolado, o Grupo Oeste, com 18 pontos. A quatro de distância seguem os iranianos do Tractor, que derrotaram o Al Duhail (2-1) com um golo nos descontos.
Os qataris ainda chegaram ao intervalo na frente do marcador, graças a um penálti convertido por Benjamin Bourigeaud (35m), mas o Tractor deu a volta no segundo tempo por intermédio de Shoja Khalilzadeh (51m) e Amirhossein Hosseinzadeh (90+2m).
Derrotados na sexta jornada, Al Sharjah e Al Duhail continuam igualados no Grupo A, somando ambos sete pontos.
Às 18h15 desta segunda-feira arrancam os restantes duelos do dia da Champions da Ásia: Al Shorta-Al Ahli e Al Gharafa-Al Wahda.