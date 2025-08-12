Com uma reviravolta notável, o Fenerbahçe bateu o Feyenoord em Istambul, por 5-2, e carimbou o passaporte para o play-off de acesso à Liga dos Campeões [6-4 no agregado], onde poderá defrontar o Benfica, caso as Águias superem, esta noite, o Nice.

Em desvantagem na eliminatória [tinha perdido por 2-1, em Roterdão, no jogo da primeira mão], a equipa turca, que contou com Nélson Semedo a titular, entrou com tudo no jogo. Só na meia hora inicial dispôs de três ocasiões flagrantes, sendo que numa delas viu um golo ser-lhe anulado por um fora de jogo milimétrico assinalado a En-Nesyri, que deixou Mourinho incrédulo.

Apesar do ascendente da equipa da casa, acabaria por ser o Feyenoord a adiantar-se no marcador, aos 41 minutos, na sequência de um lance inusitado. Uma desatenção do guarda-redes turco, Egribayat, que não se apercebeu que o árbitro deu a lei da vantagem na sequência de uma mão evidente de um adversário e agarrou a bola a meio do seu meio-campo, originou um livre que resultou no golo de Watanabe.

Confrontado com uma desvantagem de dois golos na eliminatória, o Fenerbahçe partiu com tudo para o ataque e conseguiu dar a volta ao jogo ainda na primeira parte, com os golos de Archie Brown e Jhon Durán.

A reviravolta na eliminatória ficou consumada ao minuto 55, com um grande golo de Fred, num remate de fora da área. Perto do fim, En-Nesyri fez o 4-1, em contra-ataque.

Os neerlandeses ainda responderam ao minuto 89, pelo central Watanabe, que bisou, mas já não foram a tempo de evitar o adeus à Champions. No tempo de compensação, o ex-Benfica, Anderson Talisca, fechou as contas da partida em 5-2.

No Feyenoord, o português Gonçalo Borges (ex-FC Porto) entrou ao intervalo e dispôs de uma ocasião flagrante, na cara do guarda-redes adversário. Já o dinamarquês Casper Tengstedt (ex-Benfica) foi lançado por Robin van Persie para os últimos minutos.

No play-off, o Fenerbahçe pode reencontrar o Benfica, que defrontou recentemente para a Eusébio Cup. As Águias defendem, esta noite, frente ao Nice, a vantagem de dois golos que trazem do jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória.

Outros resultados da terceira pré-eliminatória da Champions:

Qarabag 5-1 Shkendija [6-1 no agregado]

Copenhaga 5-0 Malmo [5-0 no agregado]

Pafos 2-0 Dínamo Kiev [3-0 no agregado]

Plzen 2-1 Rangers [4-2 no agregado]