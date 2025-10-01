João Neves é baixa de última hora no PSG, que esta noite defronta o Barcelona para a segunda jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

O internacional português integrava o 11 inicial escolhido por Luis Enrique para o jogo no Olímpico Lluys Companys, mas acabou substituído por Zaire-Emery, não se sentando sequer no banco de suplentes.

De acordo com a imprensa francesa, o médio ressentiu-se, durante o aquecimento, do problema físico que o afastou da competição nas últimas duas semanas.

De recordar que João Neves foi substituído durante o jogo com a Atalanta, na ronda inaugural da Champions, com queixas na coxa esquerda, e já havia falhado os encontros com o Marselha e o Auxerre, para a Liga francesa.

