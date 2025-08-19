Com um golo do português Pepê, de penálti, e outro do cabo-verdiano João Correia, que em Portugal jogou, entre outros, pelo Vitória e o Desp. Chaves, os cipriotas do Pafos surpreenderam, na Sérvia, o Estrela Vermelha [2-1], na primeira mão do play-off de acesso à fase regular da Liga dos Campeões.

Aos 52 minutos, Pepê fazia o 2-0 para o Pafos, que teve de suportar a resposta dos sérvios, que reduziram, também na sequência de um penálti, por Bruno Duarte [ex-Vitória e Farense], e viram outra grande penalidade ser revertida pelo VAR, à entrada do derradeiro quarto de hora. Nos últimos minutos, os cipriotas ainda desperdiçaram um par de excelentes ocasiões para ampliarem a margem no marcador.

Na Escócia, o Rangers não sobreviveu a um arranque desastroso no jogo frente ao Club Brugge, que perdeu por 3-1. Os belgas, com o português Carlos Forbs no onze inicial, já venciam por 3-0 aos 20 minutos.

Romeo Vermant e Brandon Mechele apontaram dois belos golos, Tzolis destacou-se com duas assistências e o Rangers começava a ver a fase regular da Champions por um canudo.

Na segunda parte, Danilo Pereira reduziu para os britânicos e Gassama viu um golo ser-lhe anulado por falta sobre o guarda-redes (77m), para desespero dos adeptos do Rangers.

Quanto ao Qarabag deu a volta ao Ferencváros [3-1] e deixa a Hungria com uma preciosa vantagem. Na segunda parte, Marko Jankovic o antigo defesa de Académico de Viseu e Desp. Chaves, Kevin Medina, responderam ao tento inaugural de Barnabas Varga, à passagem da meia hora.

A cinco minutos dos 90, Musa Qurbanly fechou as contas do jogo, a passe de Kady Borges (ex-Estoril e Vilafranquense), que já tinha assistido para o 2-1.

O play-off da Champions prossegue esta quarta-feira com os jogos Fenerbahçe-Benfica, Basileia-Copenhaga, Bodo/Glimt-Sturm Graz e Celtic-Kairat Almaty, todos com início agendado para as 20h00.