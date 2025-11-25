Três derrotas depois, o Union Saint-Gilloise voltou a vencer na fase liga da Champions. Em Istambul, bateu o Galatasaray por 1-0, que perdeu pela primeira vez em casa na atual edição da competição.

O primeiro lance de perigo pertenceu aos turcos, que acertaram no poste da baliza adversária aos 27 minutos, num remate de meia distância de Gabriel Sara.

Os belgas fizeram o mesmo perto do intervalo, por Ross Sykes, e acabariam mesmo por marcar aos 57 minutos, pelo internacional canadiano Promise David, assistido por Zorgane.

Apesar de ambas as equipas terem criado boas ocasiões para marcar, o 1-0 prevaleceu até ao apito final. O Union Saint-Gilloise chega aos seis pontos na fase regular da Liga dos Campeões, somando menos três do que o Galatasaray, que acabou o jogo reduzido a dez elementos pela expulsão de Arda Ünyay aos 89 minutos.