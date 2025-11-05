Champions: vitória magra do Inter e Osimhen destrói Ajax
Newcastle e Atalanta também venceram na quarta jornada da fase regular da prova
Apesar do domínio, esperado, na receção ao Kairat, que contou com Luís Mata e Jorginho no onze inicial, o Inter Milão não evitou um pequeno susto antes de arrancar para um magro triunfo, por 2-1, que lhe permite seguir 100 por cento vitorioso na fase regular da Champions.
A resistência cazaque apenas foi quebrada em cima do intervalo, por Lautaro Martínez, na resposta a uma bola à barra da baliza italiana, rematada por Dastan Satpaev.
No início da segunda parte, o Kairat chocou o Giuseppe Meazza com o 1-1, apontado por Ofri Arada na sequência de um canto, mas o Inter acabaria por recuperar a vantagem aos 67 minutos, marcou Carlos Augusto.
Os milaneses integram um trio de equipas só com vitórias na Liga dos Campeões, juntamente com Arsenal e Bayer Leverkusen. A três pontos de distância segue o Newcastle, que nesta quarta-feira bateu o Athletic Bilbao por 2-0.
Dan Burn (11m) e Joelinton (49m) marcaram pelos Magpies, que viram os bascos acertarem por duas vezes nos ferros, por Unai Gómez e Adama.
Em Marselha, a Atalanta parecia fadada a uma noite inglória, depois de ter desperdiçado um penálti, por Charles De Ketelaere (14m), e de ter visto um golo ser-lhe anulado aos 69 minutos, por fora de jogo de Lookman.
Porém, em cima do minuto 90, Lazar Samardzic acabaria por carimbar o triunfo dos italianos, o segundo na fase liga da Champions.
Quanto ao Ajax vai de mal a pior na prova. Os neerlandeses continuam a zeros na tabela e, na quarta jornada, foram derrotados em casa pelo Galatasaray (3-0). Osimhen completou um hat-trick pelos turcos, sendo que dois dos golos do internacional nigeriano foram obtidos de penálti.