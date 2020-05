As federações de futebol da Croácia, da Sérvia e o Governo da Bulgária anunciaram, esta quarta-feira, as datas previstas para o regresso da competição, entre o fim de maio e o início de junho, depois das suspensões respetivas por causa da pandemia da covid-19.

A Croácia planeia a retoma a 30 de maio, com jogos da Taça da Croácia, aos quais se seguirão os jogos da I Liga a 6 de junho, referiu a Federação de futebol do país (HNS). Todos os jogos vão ser sem público nas bancadas.

Na Sérvia, a Federação (FSS) anunciou também a retoma para 30 de maio, tendo ficado decidido jogar-se as quatro jornadas da fase regular em falta, sem play-offs. A 30.ª e última jornada está agendada para 20 de junho. A Taça da Sérvia vai também jogar-se: os quartos de final a 3 de junho, as meias-finais dia 10 e a final no dia 24 do mesmo mês. As provas amadoras não continuam e a FSS não detalha se os jogos vão ter ou não público nas bancadas.

Na Bulgária, o Ministro dos Desportos, Krasen Kralev, revelou que o plano passa por retomar a I Liga entre 5 e 12 de junho. Os clubes podem iniciar os treinos a partir do dia 15 de maio. Os jogos vão ser à porta fechada e só futebolistas, treinadores e restante pessoal médico e de apoio, além de jornalistas e polícias, pode ter acesso ao recinto.

Também a Turquia anunciou a retoma do futebol, para o mês de junho.

Entretanto, esta quarta-feira, Israel também anunciou o retorno do futebol a 30 de maio, com jogos à porta fechada.

Artigo atualizado: 20h36