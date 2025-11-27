Daniel Opare, antigo jogador do FC Porto, termina a carreira aos 35 anos
Internacional ganês não jogava desde 2023 e oficializa o adeus ao futebol
Após dois anos sem competir, Daniel Opare, internacional ganês que representou o FC Porto na temporada 2014/2015, terminou a carreira, aos 35 anos. A decisão foi confirmada pela federação ganesa de futebol.
«Vesti cada camisola com orgulho, respeito e sem arrependimentos. Nunca falhei a nenhum clube no meu compromisso, dedicação e lealdade», escreveu o jogador, na mensagem de despedida.
Daniel Opare Bids Farewell to Football
Thank you for your service to the #BlackStars. Wishing you the very best in your next chapter.
Descoberto pelo Real Madrid no Ashanti Gold, em 2008, Opare representou, ao longo da carreira, o Standard Liège, o FC Porto, o Besiktas, o Augsburgo, o Lens, o Antuérpia, o Zulte Waregem e o Seraing, o seu último clube.
A passagem pelos dragões foi fugaz. Em 2014, na era Lopetegui, foi contratado ao Standard Liège, mas apenas foi utilizado na equipa B, antes de ter sido cedido ao Besiktas.
Ao serviço da Seleção do Gana, o lateral-direito sagrou-se campeão do mundo de sub-20, em 2009, e participou no Mundial de 2014, que se disputou no Brasil.