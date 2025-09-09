Dário Essugo foi operado à coxa direita, informou o Chelsea, onde atua o médio português, que se lesionou durante o estágio da Seleção sub-21 de preparação para os jogos de apuramento para o Europeu da categoria frente ao Azerbaijão e à Escócia.

«As avaliações médicas confirmaram que a cirurgia seria a medida necessária. Dário começa, agora, a sua recuperação em Cobham, apoiado pelo departamento médico do clube», explica o emblema londrino, numa nota publicada no seu site.

Essugo, de 20 anos, chegou ao Chelsea no final da época passada, tendo participado em três partidas do Mundial de Clubes, prova que os ingleses conquistaram.

Formado no Sporting, jogou ainda no Desp. Chaves e no Las Palmas, cedido pelos Leões, antes de se mudar para Londres.

O médio foi substituído na convocatória dos sub-21 por João Veloso, do Benfica. A Seleção joga esta terça-feira (19h00), na Escócia, para a segunda jornada do Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa.