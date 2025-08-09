Virou clássico de verão. Ademola Lookman engrossa a lista de futebolistas que se afastaram dos seus clubes para pressionarem uma transferência, sendo que o internacional nigeriano, que tem contrato com a Atalanta até 2027, escolheu Portugal para um retiro.

O avançado, de 27 anos, tem interessados em Inglaterra, mas parece determinado em mudar-se para o Inter Milão, de tal modo que resolveu viajar até Portugal, à revelia da Atalanta, onde vai mantendo a forma enquanto o dossier não fica concluído, relata o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Lookman arrisca uma multa pesada da Atalanta, mas mantém-se irredutível na intenção de se mudar para Milão.

Nesta janela de mercado, o clube de Bérgamo já viu sair o seu principal goleador na época passada, Mateo Retegui, para os sauditas do Al Qadisiyah, num negócio que lhe rendeu 68 milhões de euros. Agora, corre o sério risco de vir a perder outra das referências do ataque, sendo que Lookman superou largamente a dezena de golos marcados em cada uma das três épocas que passou na Atalanta.

Ao afastar-se dos trabalhos da equipa com quem tem contrato, com o objetivo de forçar a saída, Ademola Lookman junta-se a uma lista anormalmente extensa de futebolistas que tomaram uma decisão semelhante, este verão. Nela entram nomes importantes como Viktor Gyökeres (Sporting), Alexander Isak (Newcastle) ou Yoane Wissa (Brentford). Os dois últimos acabariam por reintegrar os trabalhos de pré-temporada nos respetivos clubes, enquanto o sueco mudou-se para o Arsenal.