O dinamarquês Morten Krogh foi o árbitro nomeado pela UEFA para apitar o duelo entre o Sp. Braga e o Lincoln Red Imps, da primeira mão do play-off da Liga Europa. Na mesma fase da Liga Conferência, o austríaco Stefan Ebner vai dirigir o Santa Clara-Shamrock Rovers.

O encontro dos minhotos, marcado para o dia 21 de agosto, será jogado no Estádio Algarve, casa emprestada da formação de Gilbratar. A equipa de arbitragem será cem por cento dinamarquesa: Krogh terá como assistentes Wollenberg Rasmussen e Steffen Bramsen, enquanto Jakob Sundberg será o quarto árbitro.

Nos Açores, também na próxima quinta-feira, o Santa Clara recebe o Shamrock Rovers com arbitragem austríaca. Steffen Ebner vai ser auxiliado por Robert Steinacher e Martin Hofler, enquanto Florian Jager assumirá a função de quarto árbitro.

