A derrota do FC Porto frente ao Inter Miami (2-1), na segunda jornada do Grupo A do Mundial de Clubes, marcou o fim da hegemonia dos emblemas europeus na competição organizada pela FIFA que define o campeão do mundo de futebol em cada ano.

Desde 2012 que uma equipa europeia não perdia na prova frente a um adversário de outro continente (o PSG já tinha goleado o Atlético de Madrid na edição atual do torneio). A última vez que isso tinha acontecido foi na final de 2012, quando o Corinthians derrotou o Chelsea, por 1-0, em Yokohama, no Japão.

De lá para cá, a competição foi sempre conquistada pelo representante europeu. Só o Real Madrid venceu-a por cinco vezes.

De recordar que a atual edição é a primeira disputada por 32 equipas, em contraponto com o formato anterior, que juntava apenas os campeões de cada confederação de futebol, com alguns convidados pelo meio em algumas edições.

O triunfo do Inter Miami foi igualmente o primeiro, no tempo regulamentar, de uma equipa da confederação norte-americana de futebol (CONCACAF) diante de um adversário que atua na Europa, em competições de clubes organizadas pela FIFA.

Em 2000, os mexicanos do Necaxa derrotaram o Real Madrid no jogo de atribuição do terceiro lugar, mas apenas no desempate por penáltis, depois do 1-1 registado no final dos 90 minutos.