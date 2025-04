Em setembro do ano passado, Rodrigo Varanda, então com 21 anos, deixava o Santa Clara para fazer uma pausa na carreira, com o intuito de «cuidar da saúde mental». Voltou aos relvados mais de quatro meses depois para disputar o Campeonato Paulista A2 pelo São José e, hoje, é um dos indiscutíveis no ataque do Amazonas, que venceu o estadual e disputa a Série B do Brasil. «Vou mostrar a todos que tenho capacidade para jogar nos maiores clubes da Europa e ser um atleta de alto nível», garantiu.

Formado no Corinthians, Rodrigo chegou pela primeira vez à Europa em 2023, quando foi cedido aos cipriotas do Akritas Chlorakas. Seguiu-se a mudança para o América Mineiro, que o emprestou ao Santa Clara no último verão. Cumpriu a pré-temporada às ordens de Vasco Matos, mas nunca chegou a estrear-se pelos açorianos, uma vez que, em setembro do ano passado, decidiu interromper a carreira devido a questões do foro psicológico.

«Foi uma decisão muito difícil. Não sei explicar por que parei. Foi uma coisa espiritual, porque tudo estava a correr bem em Portugal. Tinha o salário em dia e a minha família poderia ir para lá», admitiu o avançado, em entrevista ao Globoesporte.

Para piorar as coisas, o Atlético Mineiro avisou-o de que, caso decidisse deixar Portugal naquele momento, iria rescindir o seu contrato. «Nesse momento disse: “então está bem, vamos rescindir”. Rescindimos amigavelmente, só pagaram o que tinham de pagar. Foi uma rescisão muito tranquila. Tenho muito carinho e respeito pelo pessoal do América. Quando estava desacreditado, eles ajudaram-me», diz.

Seguiram-se tempos difíceis. «Durante duas semanas fui a psicólogos, mas não estava a resultar. Foi muito difícil, sentia que me estava a perder. A vida tinha pouco sentido e, nesse período, fui à igreja. Deus conversou comigo e revelou-me muitas coisas que estavam a acontecer na minha vida. Ele deu-me a oportunidade de fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol», contou.

Superado o desafio, Rodrigo Varanda promete «voltar com tudo» e ser «outro homem no futebol, mais concentrado», ainda que sublinhe ser importante para qualquer atleta «tirar um tempo para si, para rever os seus pensamentos e para ver quem é realmente, fora do futebol, porque quem joga vive em pensamentos de futebol».

Quando decidiu retomar a carreira, sentiu que «ninguém acreditava» que seria capaz de superar por completo o problema. O modesto São José abriu-lhe as portas e Rodrigo revelou-se uma peça importante na chegada da equipa aos quartos de final da Série 2 do Campeonato Paulista.

Daí saltou para o Amazonas, onde venceu o Campeonato Estadual, antes da participação na Série B brasileira. «Vou dar a minha vida pelo Amazonas e colocá-lo onde tem de estar. Depois, vou seguir minha vida», revelou o avançado, hoje com 22 anos.