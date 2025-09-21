Internacional
Há 26 min
Emirados: Luís Castro vê Al Wasl regressar às vitórias no campeonato
Pedro Malheiro e Serginho foram titulares no triunfo frente ao Al Bataeh
RAS
Pedro Malheiro e Serginho foram titulares no triunfo frente ao Al Bataeh
RAS
Com Pedro Malheiro e Serginho no onze inicial, o Al Wasl, orientado pelo português Luís Castro, venceu no reduto do Al Bataeh [1-0] e recuperou contacto com o grupo dos quartos classificados da Liga dos Emirados Árabes Unidos, a três pontos dos líderes Al Ain e Al Ahli, de Paulo Sousa.
O único golo da partida, referente à quarta jornada do campeonato local, surgiu à passagem da meia hora, apontado por Ali Saleh, a passe de Sidibé.
Cumpridas as primeiras quatro jornadas da prova, o Al Wasl, que vinha de um empate frente ao Al Ain [1-1], soma sete pontos, tantos quantos os de Al Nasr, Al Jazira e Ittihad Kalba.
Na próxima jornada, a equipa de Luís Castro recebe o Al Sharjah, onde atua o ex-Benfica, Adel Taarabt.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS