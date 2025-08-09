Erik ten Hag diz que Ronaldo «nunca foi o problema» no Manchester United
Treinador neerlandês deseja «o melhor para o futuro» do clube inglês, atualmente orientado por Ruben Amorim
No regresso a Inglaterra, onde viu o seu Bayer Leverkusen ser derrotado pelo Chelsea (2-0) num jogo de preparação para a nova época, Erik ten Hag foi questionado sobre se, atualmente, ainda vê Cristiano Ronaldo como parte do problema do Manchester United quando ambos coexistiram em Old Trafford, em 2022.
«Ele nunca foi o problema. Isso é passado, foi o que aconteceu. Aquilo que quero é vencer troféus. Desejo o melhor ao Manchester United para o futuro», respondeu o treinador neerlandês.
Cristiano Ronaldo deixou os Red Devils, a meio da temporada 2022/2023, depois de ter tido algumas desavenças com Erik ten Hag. Em janeiro de 2023, o internacional português mudou-se para os sauditas do Al Nassr, onde joga ainda hoje.
O neerlandês deixaria Old Trafford na época passada, tendo sido substituído no cargo por Ruben Amorim, com Ruud van Nistelrooy a fazer a transição entre os dois treinadores.