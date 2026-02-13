Durou mesmo poucas horas, como acreditavam os responsáveis do clube basco, a transfer ban aplicada pela FIFA ao Athletic Bilbao.

Em causa estava uma «discrepância nos direitos de formação» na sequência da cedência do guarda-redes Álex Padilla ao Pumas, na época passada.

Ao jornal Marca, fonte do Athletic explica que «a FIFA confirmou que o clube cumpriu os requisitos para sair da lista de proibição e registo de novos jogadores e deve deixar de surgir nela num prazo máximo de cinco dias».

O castigo aplicado esta semana ao clube basco era válido por três janelas de transferências, mas fica sem efeito.

