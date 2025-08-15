Não é só o Barcelona que sofre com o rigoroso processo de registo de futebolistas imposto pela La Liga aos clubes que competem no principal escalão do futebol espanhol.

A poucas horas do arranque da edição 2025/2026 da competição, o Levante, que se estreia no sábado com o Alavés (20:30), tem apenas 10 atletas registados, sendo que nenhum deles é guarda-redes.

O clube valenciano desdramatiza a situação, explicando-a com o processo de atualização da documentação enviada para a La Liga. Os seus responsáveis acreditam que terão todo o plantel disponível para o jogo com o Alavés.

Também o Getafe [13 inscritos] e o Sevilha [15] procuram aumentar, nas próximas horas, o leque de atletas disponíveis para a jornada inaugural da Liga espanhola.

Quanto ao Barcelona, que volta a demonstrar dificuldades em cumprir o teto salarial imposto pela La Liga, tem por esta altura apenas 17 futebolistas inscritos. Os reforços Joan Garcia e Marcus Rashford estão fora dessa lista, bem como jogadores que renovaram recentemente pelo clube catalão.

Totalmente oposta é a situação do Real Madrid, com 27 atletas já registados na competição.

A Liga espanhola arranca esta sexta-feira com os jogos Girona-Rayo Vallecano (18:00) e Villarreal-Oviedo (20:30).