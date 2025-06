O Real Oviedo vai regressar à Liga espanhola na temporada 2025/2026. O histórico clube das Astúrias venceu, este sábado, o Mirandés (3-1) no prolongamento do segundo jogo da final do play-off, regressando, assim, ao patamar mais alto do futebol espanhol, 24 anos depois.

Depois da vitória do Mirandés na primeira mão da final (1-0), o Oviedo via-se obrigado a vencer perante os seus adeptos para garantir a tão almejada promoção. No estádio Nuevo Carlos Tartiere sofreu-se muito, mas a equipa da casa conseguiu o tão desejado triunfo.

O Mirandés foi quem entrou melhor na partida, inaugurando o marcador por Joaquín Panichelli (16m). A resposta do Oviedo viria minutos mais tarde, através de uma grande penalidade. O capitão, Santi Cazorla, empatou na cobrança (34m).

As equipas foram para os balneários empatadas a um golo. Na segunda metade, Ilyas Chaira operou a reviravolta para o Real Oviedo, aos 56 minutos.

Sem mais golos no tempo regulamentar, foi preciso ir para prolongamento para desempatar a final do play-off. Eis que, aos 103 minutos, Francisco Portillo, que tinha saltado do banco, marcou o golo que deu o triunfo ao Real Oviedo.

Com esta vitória dramática, as gentes de Oviedo podem celebrar o regresso à Liga espanhola, 24 anos depois. O Real Oviedo junta-se ao Levante e ao Elche, que já tinham confirmado a subida de forma direta. Em contrapartida, Las Palmas, Leganés e Valladolid baixam à II Divisão.