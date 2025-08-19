Mesmo sem ter encantado, o Real Madrid estreou-se na Liga espanhola com um triunfo, pela margem mínima [1-0], na receção a um Osasuna entrincheirado à frente da sua área, que só caiu graças a um penálti convertido por Kylian Mbappé, aos 51 minutos.

Diante de um adversário que tinha como único propósito defender a sua baliza, com linhas muito recuadas e praticamente dez jogadores nas imediações da sua área, o Real demonstrou muitas dificuldades em conseguir criar desequilíbrios.

Só com remates de longe, um deles perigoso de Éder Militão, é que os Merengues iam assustando Sergio Herrera, até que chegou o penálti convertido por Mbappé, no início do segundo tempo.

Apesar dos 71 por cento de posse de bola e dos 18 remates, cinco deles à baliza, os madrilenos, que contaram com Álvaro Carreras [ex-Benfica] a tempo inteiro, ficaram-se pela margem mínima, num jogo marcado ainda pela expulsão de Abel Bretones, do Osasuna, no tempo de compensação.

Na próxima jornada, o Real Madrid visita o terreno do Oviedo, enquanto o Osasuna recebe o Valência.