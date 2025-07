Um golo de Aitana Bonmatí, na segunda parte do prolongamento, valeu o apuramento da Espanha para a sua primeira final de um Europeu. Pelo caminho ficou a Alemanha, que procurava atingir o jogo decisivo do torneio pela segunda edição consecutiva.

A seleção espanhola dominou por completo a primeira parte, que fechou com um total de 12 remates, cinco deles no alvo, contra apenas dois das alemãs, nenhum deles na direção da baliza contrária.

O domínio das campeãs do mundo acentuou-se nos minutos que antecederam o intervalo, altura em que Irene Paredes cabeceou ao poste e Esther Gonzalez obrigou Ann-Katrin Berger a uma defesa complicada.

A Espanha não conseguiu marcar na sua melhor fase e teve de lidar com a boa resposta dada pela Alemanha na segunda parte. Klara Buhl dispôs de duas boas oportunidades antes de, ao minuto 90+4, obrigar Catalina Coll a uma intervenção de recurso. Na recarga, a guarda-redes espanhola negou o golo a Carlotta Wamser com nova defesa complicada.

Tal como aconteceu na primeira meia-final, entre Inglaterra e Itália, a eliminatória entre Alemanha e Espanha seguiu para prolongamento.

O encontro manteve-se equilibrado até ao minuto 113, quando a Bola de Ouro Aitana Bonmatí fez o 1-0, num lance em que a guarda-redes alemã, Ann-Katrin Berger, poderia ter feito bem melhor.

A Alemanha ainda tentou evitar a derrota, mas Coll voltou a brilhar ao travar um remate de longe de Lea Schüller.

Espanha e Inglaterra reeditam, no Euro 2025, a final do último Mundial, que sorriu à seleção ibérica. O encontro disputa-se no dia 27 de julho (17:00), no St. Jakob Park, em Basileia.