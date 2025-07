A «estrelinha» voltou a brilhar para o lado da campeã europeia em título, Inglaterra, que superou a Itália (2-1), nas meias-finais do Euro 2025, com um golo bem para lá do minuto 90 e outro, de penálti, na reta final do prolongamento.

As italianas mostraram maior consistência durante a primeira parte, que fecharam na frente do marcador, graças ao golo de Barbara Bonansea, na sequência de uma bela jogada de Sofia Cantore pelo lado direito.

Em desvantagem no marcador, a Seleção inglesa deu outra imagem no segundo tempo, mas só conseguiu anular a desvantagem no sexto minuto do tempo de compensação, por Michelle Agyemang, na recarga a uma defesa incompleta de Laura Giuliani.

Depois de se ter salvado da derrota no fecho do tempo regulamentar, a Inglaterra confirmou o apuramento para a final nos últimos instantes do prolongamento, por Chloe Kelly, na recarga a um penálti defendido pela guarda-redes italiana.

Poucos dias após terem afastado a Suécia no desempate por penáltis, as inglesas voltam a ser felizes, agora frente à Itália, e ficam espera do que irão fazer Espanha e Alemanha, na quarta-feira (20:00), na restante semifinal do Europeu feminino de futebol, que se disputa na Suíça.

Inglaterra defende um troféu que conquistou há três anos, o primeiro do seu historial.