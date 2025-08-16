Aos 22 anos, Rodrigo Varanda é dono de um percurso no futebol com várias peripécias. Depois de, há um ano, ter colocado a carreira em pausa para cuidar da saúde mental, na sequência da saída do Santa Clara, o avançado vê-se agora a contas com uma dívida de 6 milhões de reais, cerca de 950 mil euros, à empresa de agenciamento de futebolistas Elenko Sports.

O caso remonta ao início da carreira do jogador, que foi formado no Corinthians. «Na época em que era menor, eles apostaram em mim, mas não tiveram o retorno que imaginaram», conta Rodrigo Varanda, acreditando que lhe «vão bloquear as contas todas» devido a este problema.

«Todo o investimento tem um risco. Eles disseram que iriam dar-me um apartamento. Aceitei, mas na verdade colocaram nas contas o valor do apartamento para uma futura venda ou, caso o nosso contrato acabasse, eu teria de devolver esse valor. Na época era menor, assinei o contrato sem ler nada. Agora estão a cobrar tudo o que gastaram comigo. Na lógica deles, não me deram nada, só emprestam o dinheiro», acrescentou.

Depois de ter decidido regressar ao futebol, Rodrigo Varanda passou pelas competições amadoras até chegar ao Amazonas, da Série B brasileira. «Quando voltei, comecei sozinho a encontrar clubes. Eles (a empresa de agenciamento) não me davam atenção, se dependesse deles estaria sem clube até hoje», denuncia.

A empresa Elenko Sports ainda não comentou o caso publicamente.

Recentemente contratado pelo Sitra Club, do Bahrain, Rodrigo Varanda acredita que será capaz de saldar a dívida: «Vou ter de suar bastante, mas Deus vai colocar a mão. De onde vou tirar o dinheiro só eles e Deus sabem».