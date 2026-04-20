Com a polémica que envolveu Vinicius Júnior e Gianluca Prestianni, no recente Benfica-Real Madrid do play-off da Liga dos Campeões, como pano de fundo, Luís Figo abordou, à margem dos Prémios Mundiais do Desporto Laureus, os casos de racismo que continuam a assolar o futebol mundial.

«Tem de se banir todas essas incidências, não apenas do futebol, mas também do desporto. Mas isso vem através da nossa sociedade, também. Tem de se educar e tomar as iniciativas para que isto não aconteça. Acho que o mais importante é educar os jovens, banir e sancionar», referiu Figo, em conversa com os jornalistas.

O antigo Bola de Ouro, em 2000, lembrou que «no futebol há sempre algumas agressões verbais no campo», defendendo que, em alguns casos, isso «não é racismo», antes «um momento acalorado em que dizes algo que não queres».

«São situações muito difíceis. Não estou a desculpar, mas depende da importância do momento. Não acho que os jogadores sejam racistas, mas claro que são coisas que não podem acontecer», defendeu.

Sobre as aspirações de a Seleção Nacional poder conquistar o Mundial deste ano, Figo, internacional português em 127 ocasiões, elogiou uma «geração muito talentosa» e disse esperar que ela «tenha um bom desempenho» no continente americano.

«Em termos históricos há sempre outras seleções favoritas. Brasil, Argentina, França e Espanha são, para mim, as favoritas numa primeira linha, mas espero que possamos ter um bom desempenho e que possamos lutar contra o favoritismo dessas seleções, que têm mais história e vitórias no Mundial», acrescentou.

Luís Figo falou ainda sobre o regresso de José Mourinho ao futebol português, pela porta do Benfica.

«O José é um amigo e foi meu treinador no Inter. É uma pessoa que estimo muito e por quem tenho muito afeto, amizade e será sempre uma mais-valia para qualquer equipa em que esteja. O seu impacto em Portugal é muito bom, pela qualidade, pela forma de ver o futebol e pela experiência. Está num rival da minha equipa, que é o Sporting, a quem acabou de ganhar. Contra o Sporting não, mas como amigo e como referência, fico contente que esteja feliz», disse o embaixador da edição 2026 dos Prémios Laureus, que decorrem esta segunda-feira, em Madrid.