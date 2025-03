Acabado de vencer o segundo troféu em 2025, após ter levado de vencida o Fluminense na final do Campeonato Carioca, o português José Boto, diretor do futebol do Flamengo, considerou o Mengão «muito melhor do que 70 por cento das equipas da Premier League».

A ideia, partilhada numa entrevista concedida ao canal de Youtube “Venê Casagrande”, serviu para justificar a cedência do médio argentino Carlos Alcaraz, em fevereiro deste ano, aos ingleses do Everton.

«Porque é que serve para a Premier League e não serve para o Flamengo? Para mim, o Flamengo é muito melhor do que, vamos dizer, 70 por cento das equipas da Premier League. Além disso, o modelo de jogo do Flamengo tem pouco a ver com a maioria das equipas da Premier League», explicou o dirigente.

Em 2025, o Rubro Negro já conquistou a Supertaça do Brasil e o Campeonato Carioca, depois de ter fechado o ano anterior com a vitória na final da Taça do Brasil. Todos os troféus foram alcançados com Filipe Luís no papel de treinador.

«Em termos de estética, ou nota artística como diria meu conterrâneo Jorge Jesus, temos claramente o melhor futebol do Brasil, neste momento. Não exagerando, não vejo muitas equipas no mundo com um futebol tão atrativo, ofensivo e de risco, como a nossa. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, ninguém sabe, mas, neste momento, não é fácil ver um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi mensagens de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como jogámos, embora o resultado tenha sido um empate. Estavam deliciados», contou o dirigente.

José Boto foi oficializado, em janeiro deste ano, no cargo de diretor do futebol do Flamengo. O vínculo é válido até dezembro de 2026.