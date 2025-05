Ao não conseguir concluir o processo de licenciamento junto da UEFA, o Fortuna Sittard, clube neerlandês onde atua o português Ivo Pinto, não vai poder disputar as competições europeias na próxima época, mesmo que termine a Eredivisie num dos lugares que dê acesso a elas.

Atualmente no nono lugar da Liga neerlandesa, que garante uma vaga nos play-offs de apuramento para a Liga Conferência, o clube de Sittard confirmou que, mesmo que o consiga manter nas últimas duas jornadas do campeonato, não poderá disputar as eliminatórias europeias na próxima época.

Entre outras questões, o Fortuna não terá conseguido fornecer à UEFA um relatório de um contabilista externo relativo à sua situação financeira, residindo aí o principal motivo para que o processo não tivesse sido concluído até à data limite de 8 de abril.

Fortuna Sittard zal -ongeacht de eindklassering- niet deelnemen aan de play-offs voor Europees voetbal.https://t.co/T9Izdu5v79 — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) May 13, 2025

Apesar da dura realidade, o diretor geral do clube, Martijn Merks, lembra que o Fortuna «estará, na próxima temporada, pelo oitavo ano consecutivo na Eredivisie, resultado do trabalho e da dedicação de todos, jogadores, equipa técnica, funcionários, adeptos e parceiros».

«Estamos a preparar o clube para o futuro. Esperamos cumprir os requisitos da UEFA na nova época», acrescentou o dirigente, numa nota publicada no site do emblema neerlandês.